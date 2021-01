FC Porto e Benfica chegam ao clássico em igualdade pontual

Esta sexta-feira é dia de clássico no Estádio do Dragão. FC Porto e Benfica entram em campo com os mesmos pontos e querem vencer para não deixar fugir o líder Sporting.

Na contagem decrescente para o clássico surgiu um contratempo para Sérgio Conceição. O médio Otávio testou positivo à covid-19 e fica fora do jogo, tal como Manafá pelo mesmo motivo.

O FC Porto está num bom momento sem ser derrotado há 16 jogos. Já o Benfica não perdeu os últimos quatro. Sérgio Conceição e Jorge Jesus estão de acordo num ponto: quando a bola começar a rolar, as estatísticas não entram em campo.

As equipas estão na perseguição ao Sporting e ninguém quer tropeçar no caminho. O FC Porto vem de uma eliminatória com prolongamento na Taça de Portugal, ao contrário do Benfica, que poupou os habituais titulares na Amadora.

André Almeida é o único indisponível para Jesus.

O FC Porto-Benfica joga-se às 21:00 no Dragão com arbitragem de Luís Godinho.