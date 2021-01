Vitória de Guimarães vence Nacional e aproxima-se do quinto lugar da I Liga

O Vitória de Guimarães venceu esta quinta-feira por 3-1 na receção ao Nacional, depois de estar a perder, em encontro em atraso da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e colocou-se a dois pontos do quinto lugar.

Os insulares marcaram primeiro, aos 16 minutos, por Kenji Gorré, mas Ricardo Quaresma, aos 22, Óscar Estupiñán, aos 51, e um autogolo de Lucas Kal, aos 61, selaram a reviravolta.

Os minhotos, sextos colocados, passaram a contar 23 pontos, seguindo, ainda com um jogo em atraso, a dois do Paços de Ferreira, quinto, enquanto o Nacional manteve-se no 14.º posto, com 13, os mesmos do Gil Vicente, 15.º.