Covid-19. Mais de 130 jogadores da I Liga já testaram positivo

Desde o início da época, mais de 130 jogadores da I Liga testaram positivo à covid-19. Apesar de o número de infetados ter aumentado nas últimas semanas, a paragem do campeonato não está em cima da mesa.

Na última semana, o Benfica subiu ao segundo lugar na lista de equipas nacionais com mais casos de covid-19. Desde que começou o campeonato, em setembro, 19 jogadores da equipa principal ficaram infetados.

Quem lidera a lista é o Moreirense que, em novembro, teve de interromper a atividade durante 14 dias depois de terem sido identificados 26 jogadores positivos.

Nos 18 clubes que participam na I Liga registam-se pelo menos 134 casos de jogadores com covid-19, contabiliza o site Maisfutebol. O número pode não ser exato, porque os clubes nem sempre confirmaram à comunicação social o número de infetados.

A tendência no futebol confirma que são os clubes do norte da região de Lisboa são os mais prejudicados. O que segue a linha da pandemia: estas duas áreas geográficas são as mais afetadas pela doença.

Apesar dos números terem crescido nos últimos dias, mas a possibilidade de pararem os campeonatos não é colocada. Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga de Clubes diz mesmo que o futebol tem dado um exemplo de responsabilidade e cidadania.