Covid-19. Lista de Jesus para o duelo com Nacional tem várias ausências

O técnico Jorge Jesus chamou 20 jogadores para o embate desta segunda-feira do Benfica com o Nacional da Madeira, da 15.ª jornada da I Liga de futebol, numa lista com muitas ausências devido à covid-19.

O clube lisboeta tem 10 jogadores infetados com o novo coronavírus, incluindo os guarda-redes Odisseas Vlachodimos e Helton Leite, o que levou Jesus a ter de chamar o belga Mile Svilar e Fábio Duarte, habitualmente utilizados na equipa B.

Waldschmidt, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Nuno Tavares, Otamendi e Everton são os restantes jogadores que estão indisponíveis por causa da covid-19, enquanto André Almeida continua a recuperar de grave lesão.

O argentino Ferreyra e Tiago Araújo também aparecem nas escolhas de Jorge Jesus para o encontro no Estádio da Luz, frente ao atual 14.º classificado da I Liga.

O jogo está agendado para as 17:00.

O Benfica está na terceiro posição do campeonato, em igualdade pontual com o FC Porto (32) e a quatro do Sporting, que lidera.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Fábio Duarte.

- Defesas: Ferro, Jardel, Todibo e João Ferreira.

- Médios: Gabriel, Taarabt, Samaris, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl, Pedrinho e Tiago Araújo.

- Avançados: Darwin, Seferovic, Gonçalo Ramos e Ferreyra.