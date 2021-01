O FC Porto venceu esta segunda-feira em casa do Farense, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de Futebol.

O único golo da partida foi marcado aos 15 minutos por Mehdi Taremi.

Com esta vitória, o FC Porto ultrapassa o Benfica e sobe ao 2.º lugar, com 35 pontos, enquanto o Farense permanece em 17.º lugar, com 12.