Golo de Morita permite vitória do Santa Clara em Vila do Conde

Um golo do japonês Hidemasa Morita permitiu esta segunda-feira ao Santa Clara vencer em casa do Rio Ave por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Vila do Conde.

O golo do médio nipónico, reforço de 'inverno' dos açorianos, surgiu já na reta final da partida, aos 89 minutos, desfazendo a igualdade que imperava ao intervalo, depois dos golos do avançado brasileiro Carlos Júnior, aos 24, que adiantou os visitantes, e do médio japonês Ryotaro Meshino, que restabeleceu na altura o empate, aos 26.

Com este triunfo, o Santa Clara sobe ao oitavo posto, com 18 pontos, enquanto o Rio Ave é 10.º, com 15 pontos.