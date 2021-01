Sporting de Braga vence Gil Vicente e recupera quarto lugar

O Sporting de Braga venceu esta terça-feira na receção ao Gil Vicente por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, recuperando o quarto lugar no campeonato.

Um golo solitário de Iuri Medeiros, aos 73 minhotos, garantiu o triunfo do Sporting de Braga, num jogo em que o avançado Paulinho desperdiçou uma grande penalidade ainda na primeira parte.

Com esta vitória, o Sporting de Braga recuperou o quarto lugar, que tinha perdido de forma provisória para o Paços de Ferreira, somando agora 30 pontos, a seis do líder Sporting, que está a jogar no Boavista.

Já o Gil Vicente, que somou a terceira derrota consecutiva no campeonato, está no 16.º lugar, com 13 pontos.