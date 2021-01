Dérbi em Alvalade pode relançar campeonato ou arredar Benfica

Sporting e Benfica protagonizam, na segunda-feira, o jogo 'cabeça de cartaz' da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que pode relançar a luta pelo topo ou deixar os 'encarnados' arredados, ainda que não matematicamente.

Depois de um segundo empate seguido na prova, em casa, diante do Nacional (1-1), o Benfica (33 pontos) não só deixou que o FC Porto se isolasse no segundo lugar, com mais dois pontos (35), como ficou a seis do líder Sporting (39), que fechou a última ronda com um triunfo no Bessa.

Perto de se concluir a primeira volta da I Liga, o dérbi de Alvalade (21:30) assume proporções quase decisivas para as 'águias', que venceram no reduto 'leonino', para o campeonato, nas duas épocas anteriores (4-2 em 2018/19 e 2-0 em 2019/20) e só perderam numa ocasião na última década (1-0, em 2012).

Em caso de triunfo, o Sporting 'cava' um 'fosso' de nove pontos para o rival, deixando-o numa situação frágil, embora matematicamente ainda passível de recuperação. Caso o dérbi termine com um triunfo benfiquista, a diferença ficará reduzida a três pontos e a luta pelo topo será relançada, face à proximidade do FC Porto, mas também do Sporting de Braga (30 pontos).

Se o líder vai estar 'órfão' do médio Palhinha, que viu o quinto amarelo no Bessa, os 'encarnados' continuam a sofrer os efeitos do surto do novo coronavírus que atingiu a equipa.

Após 10 baixas com o Nacional, Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Waldschmidt regressaram no jogo da Taça de Portugal de quinta-feira (3-0 a Belenenses SAD), e Diogo Gonçalves, Otamendi, Nuno Tavares e Helton Leite já estarão aptos para o dérbi.

De fora, ficarão, certamente, Vlachomidos e Everton, os últimos jogadores a serem infetados, bem como o treinador Jorge Jesus, a última vítima conhecida no clube 'encarnado', que já esteve ausente do embate com os 'azuis'.

Poucas horas antes do dérbi, às 19:00, o FC Porto recebe o Rio Ave, com a clara intenção de tirar dividendos do embate entre os rivais lisboetas, sejam eles a aproximação à liderança 'leonina', a 'fuga' ao Benfica ou até ambos.

A formação comandada por Sérgio Conceição vem numa série de nove jogos sem perder, nos quais apenas cedeu uma igualdade, no 'clássico' com as 'águias' (1-1 no Dragão), enquanto os vila-condenses, que estão em 10.º lugar, mas apenas três pontos acima da zona de despromoção, têm o registo contrário, com um singelo triunfo nas nove rondas transatas.

Também na segunda-feira (19:45), o Sporting de Braga visita o Moreirense, podendo, em caso de vitória, igualar provisoriamente o Benfica no terceiro lugar, ao passo que o Santa Clara será anfitrião do Belenenses, no primeiro jogo desse dia (17:00).

De 'olho' nos desempenhos de Benfica e Sporting de Braga estará o surpreendente Paços de Ferreira, que vem numa sequência de quatro vitórias e ocupa o quinto posto, com 28 pontos. No fecho da 16.ª jornada, na terça-feira, os pacenses jogam no reduto do Gil Vicente e, dependendo do que suceder em Alvalade e em Moreira de Cónegos, até podem aproximar-se do pódio.

No domingo, o Vitória de Guimarães (sexto classificado) vai tentar, pela primeira vez esta época, somar um terceiro triunfo consecutivo na I Liga, na receção ao Marítimo (nono), que vem de uma eliminação na Taça de Portugal, aos 'pés' do Estoril Praia.

A ronda arranca no sábado, com três jogos que envolvem equipas em busca de 'fôlego' para fugir aos lugares do fundo da tabela: Nacional-Famalicão, Tondela-Farense e Portimonense-Boavista.