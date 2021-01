Palhinha vai falhar dérbi com o Benfica

O jogador do Sporting João Palhinha vai falhar o dérbi com o Benfica, na próxima segunda-feira.



O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso apresentado pelo Sporting para a despenalização do médio.

João Palhinha viu o quinto cartão amarelo no duelo com o Boavista, ficando automaticamente suspenso para o próximo jogo, que no caso é frente aos encarnados.

Logo na noite de terça-feira, o clube leonino anunciou que ia recorrer da decisão do árbitro da partida, mas o recurso foi rejeitado.