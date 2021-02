O FC Porto venceu esta segunda-feira o Rio Ave, por 2-0, em jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga disputado no Estádio do Dragão. Os 'azuis e brancos' somam assim três pontos, consolidando o segundo lugar da tabela classificativa com 38 pontos.

Os golos da partida foram apontados por Luis Díaz (44') e Evanilson (74').