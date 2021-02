Rio Ave e Nacional empatam sem golos no fecho da primeira volta

O Rio Ave e o Nacional empataram esta sexta-feira 0-0, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, resultado que agrada mais aos madeirenses, nonos classificados da prova.

A equipa insular somou o terceiro encontro sem perder no campeonato, com uma vitória e dois empates, enquanto os vila-condenses somaram o quarto encontro consecutivo sem vencer, embora tenham interrompido uma série de duas derrotas seguidas, num final de jogo em que desperdiçaram a oportunidade de vencer, quando Pelé falhou uma grande penalidade, aos 90+6.

Com este empate, o Nacional ocupa, para já, o nono lugar, com 18 pontos, enquanto o Rio Ave é 13.º, com 16, ainda muito próximo da zona de descida, que se encontra a dois pontos.