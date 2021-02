Sporting vence na visita ao Marítimo

O Sporting venceu esta sexta-feira em casa do Marítimo, por 2-0, numa partida a contar para a 17.ª jornada da I Liga. Os "leões" reforçam assim a liderança do campeonato, com 45 pontos.

Na Madeira, os 'leões' chegaram à vantagem aos nove minutos, por intermédio de Pedro Gonçalves, com o médio a 'bisar' na partida aos 57, num jogo em que o avançado Paulinho foi titular e o defesa João Pereira suplente utilizado.

Com os dois golos de hoje, Pedro Gonçalves reforçou a liderança da lista de melhores marcadores no campeonato, com 14 golos apontados.

O Sporting lidera o campeonato com 45 pontos e aproveitou o empate do FC Porto frente ao Belenenses SAD (0-0) para aumentar a vantagem para seis pontos em relação aos 'dragões', que estão em segundo, enquanto o Marítimo, que vai em três derrotadas seguidas no campeonato, está 11.º lugar, com 17.