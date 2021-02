O FC Porto desloca-se no domingo a Braga para defrontar o terceiro classificado da I Liga.

Na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, que marca o início da segunda volta do campeonato, Sérgio Conceição disse que a equipa não se "amedronta" com qualquer tipo de ambiente que vá encontrar. Sobre ambientes difíceis, o treinador do FC Porto afirmou que o grande problema é quando se joga fora do campo.