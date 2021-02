O Benfica venceu esta segunda-feira o Famalicão, por 2-0, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa.

As águias inauguraram o marcador aos 3 minutos, com um golo de Darwin Núnez. O segundo golo foi marcado por Nicolás Otamendi, aos 7 minutos.

Com esta vitória, o Benfica fica com 37 pontos, os mesmos que o Sporting de Braga, a três do FC Porto, 2.º classificado, e a oito do Sporting, líder do campeonato. O Famalicão permanece no 17.º lugar, com 14 pontos.