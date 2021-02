I Liga. Moreirense vence em Faro e sobe ao sétimo lugar provisoriamente

O Moreirense ascendeu esta segunda-feira, provisoriamente, ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do lanterna-vermelha Farense, em encontro da 18.ª jornada.

Yan Matheus, aos 28 minutos, e Rafael Martins, aos 79, de grande penalidade, apontaram os tentos do conjunto de Moreira de Cónegos, que somou o segundo triunfo fora consecutivo, enquanto Pedro Henrique marcou para os locais, aos 90+3.

Na classificação, o conjunto de Vasco Seabra passou a contar 24 pontos, contra 22 do Santa Clara, sétimo colocado, enquanto formação liderada por Jorge Costa, que tem um jogo em atraso, manteve-se no 18.º e último, com 13.