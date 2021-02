Nacional vence no Bessa e segura nono lugar da I Liga

O Nacional segurou esta terça-feira o nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Boavista por 1-0, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Um golo na própria baliza de Nuno Santos, aos 43 minutos, selou o triunfo dos madeirenses, que somaram o quarto jogo consecutivo sem perder, a melhor série da época, e venceram fora pela segunda vez, após o 1-0 ao Farense, na segunda ronda.

Na classificação, o Nacional passou a contar 21 pontos, mantendo-se na nona posição, enquanto o Boavista, que jogou com 10 elementos desde os 74 minutos, por expulsão de Javi García, continua com 14, no 16.º posto.