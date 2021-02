Sporting vence o Gil Vicente

O Sporting venceu esta terça-feira na casa do Gil Vicente, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa.

O Gil Vicente inaugurou o marcador aos 36 minutos, com um golo de Kanya Fujimoto. Aos 83 minutos, o Sporting chegou ao empate com um golo marcado por Sebastián Coates, que voltou a marcar aos 90+1 minutos, garantindo assim a vitória dos leões.

Com esta vitória, o Sporting fica com 48 pontos, a oito do segundo classificado, o FC Porto. O Gil Vicente soma 16 pontos e está em 14.º lugar.