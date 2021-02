Benfica empata com o Moreirense

O Benfica empatou este domingo 1-1 com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, num jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga.

O golo da equipa da Luz foi marcado por Haris Seferović. Já o do Moreirense foi de Yan Matheus.

Na antevisão do jogo, Jorge Jesus confessou esperar um jogo difícil.

Com este resultado, o Benfica acumula 38 pontos, em quarto lugar. O Sporting de Braga está em terceiro, com 40 pontos, a um do FC Porto, que empatou 2-2 com o Boavista no sábado, e a oito do líder Sporting, que tem menos um jogo.