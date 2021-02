Rúben Amorim não fala do título de campeão

O líder Sporting aumentou esta segunda-feira para 10 pontos o avanço sobre o FC Porto, segundo classificado, ao vencer em casa o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Apesar da derrota, Pepa, treinador do Paços de Ferreira, mostrou-se orgulhoso pela exibição da equipa.

O Sporting passou a somar 51 pontos, mais 10 do que o FC Porto, 11 do que o Sporting de Braga e 13 do que o Benfica. Rúben Amorim continua sem assumir o Sporting como principal candidato ao título.