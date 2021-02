O Sporting venceu este sábado o Portimonense, por 2-0, no Estádio de Alvalade, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os golos foram marcados na primeira parte da partida por Zouhair Feddal (27') e Nuno Santos (31').

Com esta vitória, o Sporting, líder do campeonato, soma mais três pontos e fica com 54. O segundo classificado, o FC Porto, tem 41 pontos e joga na segunda-feira, frente ao Marítimo. O Portimonense tem 19 pontos e está no 13.º posto.