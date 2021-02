Rúben Amorim recusa ideia que campeonato poderá ficar decidido este sábado

A partida entre FC Porto e Sporting, segundo e primeiro classificados, respetivamente, está agendada para sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

O Sporting entra na jornada com uma vantagem de dez pontos em relação aos rivais, mas Rúben Amorim descarta qualquer facilitismo e, por isso, promete uma equipa desperta até ao fim do campeonato.

A ambição dos leões é aumentar a vantagem na luta pelo título. Ainda assim, o treinador recusa a ideia que o campeonato ficará decidido já este sábado.

O ataque ao FC Porto vai ter de ser feito sem Paulinho. O reforço de inverno do Sporting está a recuperar de lesão e vai falhar o encontro deste sábado.