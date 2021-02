Sérgio Conceição admite que clássico é muito importante mas a pressão não o preocupa

Sérgio Conceição admite que o jogo deste sábado é muito importante para o FC Porto, mas lembra que a sua equipa está habituada à pressão e também a defrontar adversários difíceis.

O FC Porto vai entrar em campo com um atraso de 10 pontos em relação ao Sporting. Sérgio Conceição admite que o jogo é muito importante para a sua equipa, mas a pressão não o preocupa. Garante que jogadores estão preparados para o confronto com o líder

O Sporting chega ao jogo do Dragão com menos sete jogos realizados esta época do que o FC Porto. Sérgio Conceição diz que isso é uma vantagem para o adversário.

O tempo útil de jogo na liga portuguesa voltou a ser abordado nesta conferência de imprensa. Sérgio Conceição deixou claro que não se referia ao jogo deste sábado e que não quer participar em polémicas inúteis. Mas deixou claro que o futebol português não pode ter tantas interrupções.