Santa Clara vence na receção ao Paços de Ferreira

O Santa Clara isolou-se este sábado no sétimo lugar da I Liga de futebol, ao receber e vencer o Paços de Ferreira por 3-0, em jogo da 21.ª jornada da prova.

Num dia que marcou a estreia de público nas bancadas em 2021, depois da ausência provocada pela pandemia de covid-19, os açorianos não facilitaram e venceram com golos de Allano (10 minutos), Cryzan (45), na recarga a uma grande penalidade por ele apontada, e Carlos Júnior (56).

Com esta vitória, o Santa clara sobe ao sétimo lugar, com 28 pontos, mais três do que o Moreirense, oitavo, enquanto o Paços é quinto, com 38.