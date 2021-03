O Benfica venceu esta segunda-feira o Rio Ave por 2-0, no Estádio da Luz, em partida a contar para a 21.ª jornada da I Liga, e quebrou um ciclo de quatro jogos sem ganhar.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, lamentou as oportunidades desperdiçadas na primeira parte do jogo.

Já Jorge Jesus disse que o Benfica está a evoluir e apontou como objetivo a conquista do segundo lugar.