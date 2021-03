O Sporting venceu esta sexta-feira o Santa Clara, por 2-1, no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, mostrou-se desiludido pelo golo sofrido perto do final do fogo.

Já o técnico do Sporting, Rúben Amorim, assumiu que esta foi a pior exibição da equipa de Alvalade na época.