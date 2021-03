Belenenses SAD-Benfica. Petit preparado para manter bom momento

O treinador Petit garante que o Belenenses SAD está preparado para enfrentar o Benfica, no quarto lugar do campeonato.

"Vamos ser a equipa habitual, com intensidade, a saber o que tem de fazer, respeitando e sabendo a qualidade do adversário, mas esperamos dar continuidade aos resultados que temos vindo a fazer. Esperamos um jogo difícil, mas estamos preparados."

A curta distância que separa os clubes no fundo da tabela leva ainda o técnico do Belenenses SAD a dizer que a luta vai ser até ao fim.

O Belenenses SAD, 11.º classificado, com 22 pontos, recebe na segunda-feira o Benfica, no quarto lugar, com 42, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 20:15, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.