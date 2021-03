Benfica vence o Boavista com um bis de Seferovic

O Benfica venceu este sábado o Boavista por 2-0, no Estádio da Luz. Seferovic voltou a ser figura de destaque no ataque dos ‘encarnados’ ao marcar os dois golos da partida. O avançado já leva 13 golos na I Liga.

O jogo começou praticamente com uma expulsão. Aos 8 minutos, os 'axadrezados' ficaram reduzidos a dez jogadores devido à expulsão de Chidozie. Numa jogada com Waldschmidt, o defesa central do Boavista carregou o alemão no limite da grande área. O árbitro apontou inicialmente para a marca dos 11 metros, assinalando grande penalidade. Mas após análise do VAR e depois do árbitro Manuel Mota ter revisto o lance, a decisão foi revertida O juiz marcou livre direto e mostrou o cartão vermelho a Chidozie.

Apesar da superioridade numérica, o Benfica só conseguiu chegar à vantagem na partida aos 42 minutos. Diogo Gonçalves com uma boa jogada pelo lado direito, entrou na área e fez a assistência para Seferovic, que à ‘boca’ da baliza, só teve de encostar para o fundo das redes.

Na segunda parte, os ‘encarnados’ só precisaram de sete minutos para fazer o 2-0. Um golo que foi novamente fabricado por Diogo Gonçalves e Seferovic. Aos 52 minutos o lateral direito do Benfica teve espaço na ala direita e cruzou para o centro da área onde apareceu Seferovic no meio dos centrais do Boavista para finalizar. O avançado suíço bisou pelo segundo jogo consecutivo, depois de na jornada anterior também ter marcado dois golos à Belenenses SAD.

Aos 74 minutos, Seferovic ainda festejou o seu terceiro golo na partida, mas após a análise do VAR, o golo foi anulado por posição irregular. O avançado suíço estava 7 centímetros em fora-de-jogo.

Com esta vitória o Benfica fica com 48 pontos, os mesmos que o FC Porto, em 3.º lugar. No entanto, os ‘dragões’ têm menos um jogo, uma vez que defrontam o Paços de Ferreira no domingo. Os ‘encarnados’ também ficam, à condição, a um ponto do Sporting de Braga e a dez do líder Sporting.