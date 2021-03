O FC Porto joga este domingo com o Paços de Ferreira, equipa que venceu os Dragões na primeira volta.

Sérgio Conceição quer a equipa focada para não perder mais pontos neste campeonato.

O Paços de Ferreira é a equipa sensação do campeonato. Atualmente, ocupa o 5.º lugar, a quatro pontos do Benfica, e Pepa promete jogar ao ataque, no Dragão.

O FC Porto está há 16 jogos seguidos sem perder no campeonato. A última derrota foi precisamente com o Paços de Ferreira.