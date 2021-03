O Sporting venceu este sábado na casa do Tondela, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O único golo da partida foi marcado por Tiago Tomás, aos 81 minutos.

Com esta vitória, o Sporting, líder do campeonato, fica com 61 pontos, a 12 do segundo classificado, o SC Braga, que joga na segunda-feira com o Famalicão. O Tondela permanece no 24.º lugar, com 24 pontos.