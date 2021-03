O FC Porto venceu este domingo o Paços de Ferreira, por 2-0, em encontro da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Dragão.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Paço de Ferreira, Pepa, lamentou as falhas de concentração da equipa na fase final do jogo.

Já Sérgio Conceição considerou que foi uma vitória justa do FC Porto.