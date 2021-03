O FC Porto venceu este domingo o Paços de Ferreira, por 2-0, em encontro da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Dragão.

Os golos da partida foram marcados por Pepe (77') e Sérgio Oliveira (78').

Com esta vitória, o FC Porto soma 51 pontos e sobe provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, a dois pontos do SC Braga, que só joga esta segunda-feira. O Paços de Ferreira permanece em 5.º lugar com 41 pontos.