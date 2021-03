O Sporting venceu este sábado na casa do Tondela, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, mostrou-se satisfeito com a atitude da equipa, mas lamentou o golo sofrido perto do final.

Já Rúben Amorim considerou que foi uma vitória justa do Sporting.