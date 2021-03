Sporting recebe este sábado o Vitória de Guimarães

Rúben Amorim vai ter de gerir cinco baixas na equipa, mas garante que o plantel está preparado para suprir qualquer ausência. Nuno Santos está lesionado, Coates e João Pereira vão cumprir castigo, Matheus Nunes e Antunes testaram positivo à covid-19.

"Não há nada que temer, sabíamos que isto ía fazer parte deste campeonato, portanto é ter um bocadinho de sorte e fazer o máximo que é possível", disse o técnico dos leões na conferência de antevisão do jogo.

Este jogo com o Vitória é o último antes da paragem de duas semanas do campeonato e Rúben Amorim quer pausar com mais três pontos. A equipa de João Henriques está no sexto lugar e chega a Alvalade depois de duas derrotas consecutivas.