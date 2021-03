FC Porto vence o Portimonense e segura o 2.º lugar

O FC Porto venceu este sábado em Portimão por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

O primeiro golo da partida surgiu no período de tempo extra da primeira parte. Na sequência de um lance confuso na área dos ‘algarvios’, Marega rematou à baliza e Lucas Possignolo com um toque infeliz desviou a bola para o fundo da própria baliza.

Na segunda parte, o Portimonense repôs a igualdade no marcador. Aos 64 minutos, Fali Candé encostou a bola para o fundo de uma baliza deserta, depois de Marchesín ter ficado fora do lance. O guineense marcou o seu primeiro golo esta época.

O FC Porto voltou a estar em vantagem aos 67 minutos e novamente com um autogolo. Desta vez foi o guarda-redes da equipa da ‘casa’ a ‘ajudar’ os visitantes. Sérgio Oliveira cobrou um livre direto, a bola esbarrou no poste direito da baliza e o esférico voltou a seguir o caminho do fundo das redes ao bater na parte de trás da cabeça do guarda-redes, Samuel.

Durante os festejos do segundo golo do FC Porto, os ânimos exaltaram-se nos bancos de suplentes de ambas as equipas.

Os treinadores do FC Porto e do Portimonense envolveram-se numa discussão acesa e foram expulsos pelo árbitro Rui Costa.

Com este triunfo, os 'dragões' ficam, à condição, a sete pontos do Sporting.