Depois dos compromissos das seleções nacionais, este fim-de-semana marca o regresso do campeonato. O Porto joga este domingo no Dragão frente ao Santa Clara.

Nas últimas duas semanas os treinos no Olival foram condicionados pelas ausências dos internacionais. O desgaste de alguns jogadores pode levar Sérgio Conceição a mudanças para a receção ao Santa Clara Com jogos e viagens pelo meio, nem todos estão a 100%, na contagem descrescente para o jogo do Porto deste sábado frente ao Santa Clara.