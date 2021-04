Portimonense regressa às vitórias com goleada ao Nacional

O Portimonense venceu esta sexta-feira por 5-1 na visita ao Nacional, na abertura da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marcou o regresso do técnico Manuel Machado ao banco dos insulares.

No Funchal, o Portimonense adiantou-se no marcador aos 33 minutos, com um golo de Beto, e fez o segundo através de Luquinha (45). Na segunda parte, Beto (54) bisou, Fali Candé (62) aumentou a vantagem e Fabrício (90+2) fez o quinto, com Bryan Róchez (68) a marcar o único golo da equipa agora treinada por Manuel Machado, que se estreou com uma pesada derrota.

Com esta vitória, o Portimonense, que vinha de duas derrotas consecutivas, subiu provisoriamente ao 10.º lugar do campeonato, com 26 pontos, enquanto o Nacional, que somou a sétima derrota seguida, está em 18.º e último, com 21.