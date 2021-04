Benfica parte para as últimas 10 jornadas no 3.º lugar. 

Jorge Jesus recorda que a equipa madeirense já surpreendeu o Sporting e o FC Porto esta época e adianta que está à espera de um adversário muito defensivo.

O Benfica parte para as últimas 10 jornadas do campeonato no terceiro lugar.

Os últimos quatro jogos da Liga foram de vitórias e é assim que Jesus quer continuar, até porque em jogo está a ida à Liga dos Campeões.