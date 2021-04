Sérgio Conceição sobre o jogo frente ao Tondela: "É uma final para nós"

O FC Porto joga este sábado com o Tondela, na 26ª jornada do campeonato nacional. Sérgio Oliveira, com um problema muscular na coxa direita, está em dúvida para o encontro.



O treinador Sérgio Conceição diz que o jogo é uma final, independentemente de o FC Porto estar no meio de uma eliminatória da Liga dos Campeões.