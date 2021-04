FC Porto vence na visita ao terreno do Tondela

Um golo em cada metade permitiu este sábado ao FC Porto vencer em casa do Tondela 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, reduzindo para cinco pontos o atraso para o comandante Sporting.

O espanhol Toni Martinez abriu as contas para os 'dragões', aos 19 minutos, tendo o iraniano Mehdi Taremi, aos 83 minutos, sossegado o conjunto 'azul e branco', que, na próxima terça-feira, disputa em Sevilha um encontro determinante, quando defrontar o Chelsea na segunda mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, tendo de recuperar de uma desvantagem de 2-0.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o segundo lugar do campeonato, com 60 pontos, menos cinco do que o comandante Sporting, que ainda recebe no domingo o Famalicão, e mais seis do que o Benfica, terceiro, que hoje joga em Paços de Ferreira, enquanto o Tondela é, para já, 11.º, com 28 pontos.

