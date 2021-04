Gesto obsceno do treinador do Rio Ave gera polémica

O jogo Boavista-Rio Ave ficou marcado por um gesto obsceno que o treinador dos vilacondenses fez para o banco dos axadrezados. A confusão instalou-se no final do encontro que acabou empatado a três golos.

O jogo no Bessa estava quase a acabar, faltava um dos quatro minutos de compensação. O Boavista com um jogador expulso desde o início da segunda parte tinha conseguido chegar à vantagem por 3-2 a 10 minutos do final, mas o Rio Ave acabou por empatar.

O golo foi festejado pelo treinador dos Vilacondenses com um gesto obsceno, que passou despercebido ao árbitro, que no meio da confusão ainda expulsou alguns elementos das equipas técnicas dos dois emblemas.

O vídeo do momento:

Com o treinador do Rio Ave a assistir a tudo, acabando o jogo no banco e sem qualquer advertência.

Boavista repudiou a atitude de Miguel Cardoso, que não foi à zona de entrevistas rápidas por entender que não existiam condições para falar devido à contestação dos axadrezados, e na sala de imprensa do Bessa o técnico lá assumiu o erro, mas considerou que o gesto obsceno foi mais do que justificado.

O Boavista deixou fugir a vitória que lhe permitia sair da zona perigosa da tabela e alcançar o Rio Ave na classificação. Com o empate a três golos, os axadrezados ocupam o 15º lugar com 25 pontos e os vilacondenses estão na 12ª posição com 28 pontos.