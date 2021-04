O Sporting joga este domingo frente ao Famalicão. Rúben Amorim considera que a equipa leonina não vai estar pressionada depois de perder pontos na última jornada e por entrar em campo depois de conhecer resultados dos rivais FC Porto e Benfica.

Os “leões” recebem o Famalicão em Alvalade, numa partida com início marcado para as 20:00 de domingo, liderando a tabela classificativa com 65 pontos.

