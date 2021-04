Pepa diz que "não houve maldade nenhuma do Eustáquio", opinião diferente teve Jorge Jesus

O Benfica venceu este sábado o Paços de Ferreira, numa goleada por 5-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo os três pontos de desvantagem para o FC Porto.

A expulsão ainda cedo de Stephen Eustáquio, aos 22 minutos, complicou a tarefa do Paços de Ferreira, que chegou ao intervalo a perder já por 3-0, depois dos golos de Diogo Gonçalves (38 minutos), Rafa (45) e Seferovic (45+8).

Após o jogo os dois treinadores falaram do lance que deu origem à expulsão do jogador do Paços de Ferreira. Pepa considerou que Eustáquio não teve qualquer intenção de lesionar Weigl, opinião diferente teve Jorge Jesus.

Veja aqui o resumo do jogo.