Ruben Amorim pede concentração ao Sporting no encontro com o Farense

O Sporting enfrenta esta sexta-feira o Farense, no Algarve. Ruben Amorim está castigado e não irá estar no banco dos leões.

A expulsão no fim do jogo com o Famalicão terminou com a suspensão de 15 dias para o treinador dos leões. Durante esse tempo, Ruben Amorim está impedido de ir para o banco e no jogo com o Farense será substituído por Emanuel Ferro.

Apesar do castigo, Ruben Amorim não perde o sorriso. Sabe que o Sporting terá de estar concentrado do primeiro ao último minuto para não ser surpreendido pelo Farense.

Gonçalo Inácio e Tabata estão aptos, ao contrário de Feddal que fica de fora neste encontro. O Farense quer deixar a zona de despromoção e tem um único objetivo: a vitória.