O Sporting venceu esta sexta-feira o Farense pela vantagem mínima de 0-1, seuficiente para garantir mais três pontos, num jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato.

O único golo da partida foi marcado por Pedro Gonçalves aos 35 minutos.

Os leões somam agora 69 pontos. Com esta vitória ficam provisoriamente com mais nove pontos do que o segundo classificado, FC Porto.

Já o Farense continua com 22 pontos e está na zona de despromoção.