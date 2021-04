O Gil Vicente venceu este sábado o Benfica no Estádio da Luz por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Os encarnados ficam a 12 pontos do Sporting e sofrem a quarta derrota no campeonato.

No fim do encontro, Jorge Jesus assumiu que não estava à espera de sofrer uma derrota. Já Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, deus os parabéns à equipa e considerou a vitória justa.