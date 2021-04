Sérgio Conceição e a visita ao Nacional: “Jogar na Madeira é sempre difícil"

O treinador do FC Porto desvalorizou este sábado o último lugar ocupado pelo próximo adversário, o Nacional, na I Liga portuguesa de futebol, e defendeu que vai ser uma "partida complicada" na 27.ª jornada.

Sérgio Conceição salientou a competência das equipas e referiu que cada uma luta pelos seus objetivos e, no caso do Nacional, a luta pela manutenção dará o foco aos insulares.

"Qualquer jogo do campeonato é complicado. Do último classificado, que é o Nacional, para o 10.º há sete pontos de diferença, se não estou em erro. Faltam alguns jogos e a diferença não é muito grande. A dificuldade é sempre grande, as equipas são competentes. A nossa Liga é sempre difícil, jogar na Madeira é sempre complicado", frisou o técnico em conferência de imprensa.

Questionado sobre se seria fácil mudar o 'chip' depois de duas semanas intensas de Liga dos Campeões, com campeonato pelo meio, Sérgio Conceição revelou que está atento a tudo.

O treinador do FC Porto falou ainda das palavras de Pepe, em entrevista a um semanário, nas quais o central afirmou que gostava de ter sido orientado pelo técnico mais cedo na carreira.

"O que me saltou à vista foi isso, essa expressão curiosa que me deixou extremamente feliz, de que gostava de ter sido treinado por mim no auge da sua carreira, com 28 anos. Um jogador que ganhou três Ligas dos Campeões, que nessa altura estava no Real Madrid com os melhores do mundo. Isso é um elogio incrível", disse o treinador.