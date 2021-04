Vitória de Guimarães bate Santa Clara e isola-se no sexto lugar

O Vitória de Guimarães venceu este sábado por 1-0 na receção ao Santa Clara, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quebrando uma série de cinco derrotas seguidas na prova.

Um golo marcado por Rochinha, aos 17 minutos, foi suficiente para a equipa minhota se impor aos açorianos, o que lhe permitiu isolar-se no sexto lugar do campeonato, no qual tem apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos.

O Vitória de Guimarães passou a somar 38 pontos e aproximou-se do Paços de Ferreira, quinto, com 44, ficando agora com três de vantagem sobre o Santa Clara (35), que voltou a perder com os minhotos para o campeonato, após a goleada por 4-0 sofrida na primeira volta.

