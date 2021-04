O FC Porto reforçou este domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol e reaproximou-se do líder Sporting, ao vencer por 1-0 no estádio do lanterna-vermelha Nacional, no jogo de encerramento da 27.ª jornada.

No final do jogo, Sérgio Conceição assumiu que a vitória foi muito importante para o FC Porto. Já o treinador do Nacional, Manuel Machado, lamentou o penálti falhado logo no início do jogo.

Veja aqui o resumo do jogo.