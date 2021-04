I Liga. Jornada 28 realiza-se a meio da semana

A jornada 28 da Liga portuguesa de futebol arranca esta terça-feira com o jogo Paços de Ferreira-Farense.

Para esta quarta-feira estão agendados mais quatro jogos com destaque, entre eles o Sporting-Belenenses SAD. Os leões podem aumentar ainda que à condição a diferença pontual para o FC Porto que só joga na quinta-feira.

Ruben Amorim pretende dar sequência ao triunfo alcançado em Faro e com a recuperação de Feddal tem a equipa na máxima força. O jogo está marcado para as 21:15 horas, em Alvalade.

Às 19:00 horas, arranca o SC Braga-Boavista, um jogo que pode permitir à equipa minhota ultrapassar o Benfica de forma provisória. Para isso, terá derrotar um adversário que está numa luta intensa pela permanência.

Na quinta-feira, às 19 horas o Benfica joga no Algarve com o Portimonense. A equipa de Jorge Jesus procura reagir à derrota caseira com o Gil Vicente que deixou as águias a 6 pontos do Porto e a 12 do Sporting.

Também na quinta-feira, o FC Porto recebe o sexto classificado, o Vitória de Guimarães. Zaidu e Otávio procuram recuperar de problemas fisicos a tempo de serem chamados por Sérgio Conceição para o jogo que encerra a jornada e que está marcado para as 21:00 horas no Dragão.