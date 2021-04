FC Porto recebe Vitória de Guimarães com ambição de ganhar

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Vitória de Guimarães, no Dragão. Otávio e Zaidu, lesionados, são as únicas dúvidas do técnico portista.

A partida entre os dois clubes do Norte encerra a jornada 28 da liga portuguesa. Quando começar o encontro, já os dragões conhecem os resultados de Sporting e Benfica.

O Vitória quer aproximar-se do 5º lugar. Conceição diz que a equipa está preparada para jogar contra um adversário difícil e vencer porque, só assim, os Dragões ficam mais próximos do objetivo.